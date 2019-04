Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Nord - Raub in Bank - Täter entreißt Angestelltem zwei Geldscheine - Polizei fahndet nach Unbekanntem

Düsseldorf (ots)

Freitag, 12. April 2019, 9.20 Uhr

Wohl anders als geplant verlief heute Vormittag eine Raubtat in einem Kreditinstitut in Flingern Nord. Ein maskierter Täter entriss einem Angestellten zwei Geldscheine, nachdem er ihn zuvor mit einem Klappmesser bedroht hatte. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten.

Gegen 9.20 Uhr betrat der Maskierte das Kreditinstitut an der Hoffeldstraße. Sogleich bedrohte er einen Angestellten mit einem geöffneten Klappmesser und fragte schlicht "Wo Geld?". Es gelang ihm, zwei Geldscheine aus einem kurz zuvor ergangenen Wechselgeschäft an sich zu nehmen. Der Bankangestellte hielt das Geld kurzzeitig fest, löste dann allerdings seinen Griff aufgrund einer Drohgebärde mit dem Klappmesser. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß aus den Filialräumen nach rechts in Richtung Flurstraße und Lichtstraße. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Der Täter hat insgesamt eine ungepflegte Erscheinung mit einem Stoppelbart. Er trug eine olivgrüne Winterjacke mit aufgezogener Kapuze, eine dunkelblaue Jogginghose und weiß-rötliche Turnschuhe mit umgeklappter Lasche. Das Gesicht war mit einem Schal bedeckt, zudem trug der Mann dunkle Handschuhe. Auffällig soll eine hell-/dunkelgraue Umhängetasche mit einem schwarzen Streifen und einem rot-weißen Emblem gewesen sein. Hinweise nimmt das Kommissariat 13 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

