POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Sudheimer Straße 18, Montag, 30.04.2018, 14.30-17.15 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Montagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fahrertür eines schwarzen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Pflegeheims in der Sudheimer Straße zum Parken abgestellt war. Die o.g. Fahrertür wurde zwischen 14.30 und 17.15 Uhr vermutlich durch das Öffnen einer Tür eines anderen Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich um ein weißes Verursacherfahrzeug handelt. Am geparkten VW Golf entstand ein Sachschaden von ca. 200,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-70050).

