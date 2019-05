Polizei Düren

POL-DN: Zwei maskierte Einbrecher gefilmt

Düren (ots)

In der Nacht zu Montag stiegen zwei bislang unbekannte Täter in Büroräume eines Gebäudes an der Hohenzollernstraße ein.

Den Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge stiegen die Einbrecher über einen Zaun in den Innenhof des mehrstöckigen Hauses. Sie gelangten an ein etwa in 3 Metern Höhe gelegenes Fenster und schlugen dieses ein, um hierdurch in das Innere des Gebäudes zu klettern. Darin angekommen brachen sie die Tür zu einem Büroraum auf und durchwühlten das Mobiliar.

Ob sie tatschlich etwas entwenden konnten steht noch nicht fest. Am Tatort, den die Unbekannten durch das aufgebrochene Fenster wieder verließen, konnten Spuren gesichert werden. Aufzeichnungen einer Videokamera zufolge geschah die Tat gegen 04:00 Uhr am frühen Montagmorgen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden an den zuständigen Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 02421 949-8322 erbeten. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 jederzeit erreichbar.

