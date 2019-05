Polizei Düren

POL-DN: Mehr als 20 Taten gestanden: Polizei fasst Autodieb

Jülich (ots)

Gestern um 20:00 Uhr konnte in einem Imbiss in Jülich junger Mann festgenommen werden, der wegen Autodiebstahls gesucht wurde. Er gestand mehr als 20 weitere Taten.

Der 34 Jahre alte Tatverdächtige, der in Jülich gemeldet ist aber derzeit keinen festen Wohnsitz hat, hatte am 14.04.2019 ein Auto geklaut, das samt Schlüssel vor einem Imbiss abgestellt war. In dem Wagen befand sich auch ein Portemonnaie mit Ausweisdokumenten und Geldkarten. Diese nutze er für weitere Straftaten. Am 15.04.2019 mietete der Beschuldigte in Aachen unter falschem Namen ein Fahrzeug, das er nicht zurückbrachte. Ermittlungen stellten einen Zusammenhang zwischen den Taten her. Letztlich war der Fahndungsdruck auf den 34-Jährigen offenbar so hoch, dass er sich bei dem Imbiss-Besitzer, dessen Wagen er gestohlen hatte, stellte. Dieser verständigte umgehend die Polizei.

Neben den zwei bereits bekannten Kfz-Diebstählen gab der Mann mehr als 20 weitere Taten zu. Er stahl oder unterschlug unter anderem Autos im Kreis Düren, in Aachen oder dem Kreis Heinsberg. Die Fahrzeuge stellte er meist einige Kilometer weiter wieder ab. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt der 34-Jährige nicht. Er wird nun einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell