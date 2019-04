Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines Mofa-Rollers

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots)

Am Do., 11.04.2019, gegen 08:30 Uhr, parkte ein 15-jähriger jugendlicher Fahrzeugführer seinen Peugeot Mofa-Roller mit dem Versicherungskennzeichen 847LSC, auf dem Parkplatz unterhalb des Parkdecks am Bahnhof Wissen und ging von dort zu Fuß zum Bahnsteig. Während er noch auf seinen Zug wartete, beobachtete er von dort kurze Zeit später einen Jugendlichen auf einem Roller, der seinem Roller sehr ähnelte und informierte seine Eltern hierüber. Die Mutter des 15-Jährigen begab sich anschließend zum Parkplatz, wo sich der vermutete Diebstahl des Roller bestätigte. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

