Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Wiesenstr. 11 (ots)

Am Do., 11.04.2019, gegen 09:50 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Pkw Toyota IQ die Wiesenstraße aus Richtung Weststraße kommend in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe eines Parkplatzes kam die 18-Jährige infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte 3 dort parkende Pkw. Hierbei handelte es sich um einen Pkw Mercedes, Pkw Ford Galaxy und einen Pkw Audi S3. An allen Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 15000,-EUR Sachschaden.

