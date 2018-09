POL-GM: 120918-1001: Mit PKW überschlagen

Unfall K 46 Bild-Infos Download

Marienheide (ots) - Auf der Kreisstraße 46 zwischen Gummersbach-Niedernhagen und Marienheide-Rodt hat sich am Dienstagmorgen (11. September) eine 22-Jährige mit ihrem Auto überschlagen; sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die junge Frau aus Gummersbach war gegen 06.50 Uhr mit ihrem Wagen in Richtung Marienheide-Rodt unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zunächst prallte sie gegen eine Leitplanke und stieß wenig später gegen die Bordsteinkante einer Haltebucht, woraufhin sich ihr Auto überschlug und im Grünstreifen zum Stillstand kam. Die 22-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden; an ihrem Auto entstand ein Totalschaden.

