POL-GM: 110918-999: 60 Dosen Energiedrinks

Wiehl (ots) - Diebe haben aus einem Lagerraum in der Straße "Siebenbürger Platz" in Wiehl-Drabenderhöhe 60 Dosen eines Energiedrinks gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 22:30 Uhr am Sonntag und 12:45 Uhr am Montag (10. September) verschafften sich die Täter Zugang zu dem Lagerraum. Sie öffneten gewaltsam ein vergittertes Fenster und stahlen zwei Kunststoffsäcke mit den Getränkedosen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

