Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

Am Freitag den 07.06.2019 gegen 20:10 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Adolf-Münch-Weg in Hachenburg ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich wurde eine Fahrzeugtür gegen den Pkw des Geschädigten gestoßen. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Hachenburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell