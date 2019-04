Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Mit dem Hinterrad weggerutscht

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 39-jähriger Motorradfahrer am Montag bei einem Unfall in Heek zugezogen. Der Metelener war gegen 07.15 Uhr beim Abbiegen von der Rheiner Straße in den Schöppinger Damm mit dem Hinterrad weggerutscht und gestürzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

