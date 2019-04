Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ohne Auspuff weitergefahren

Bocholt (ots)

Ein abgefallener Auspuff hat am Donnerstag in Bocholt an einem anderen Wagen Schaden angerichtet: Ein 18 Jahre alter Bocholter befuhr gegen 13.00 Uhr die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Ebertstraße. Hinter einer Ampel verlor das vorausfahrende Fahrzeug den Auspuff. Der 18-Jährige konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen, fuhr darüber und schleifte ihn einige Meter weit mit. Das andere Fahrzeug hat nach Angaben des Bocholters kurz gebremst und sei dann weitergefahren. Eine Zeugin sprach nach dem Unfall mit dem jungen Mann. Die Polizei bittet diese sowie weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell