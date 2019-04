Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw mit Farbe beschmiert

Bocholt (ots)

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro richtete in der Nacht zum Sonntag ein noch unbekannter Täter auf dem Jean-Monnet-Ring an. Dort wurde ein Pkw mit dickflüssiger roter Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Rhede - Nachtrag zu: Pkw aufgebrochen und Fahrzeugteile entwendet Zwischenzeitlich wurden zwei weitere gleichgelagerte Fälle angezeigt. Die Tatorte befinden sich auf der Römerstraße und dem Blomenkamp.

