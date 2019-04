Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert auf der Fahrbahn

Bocholt (ots)

Sich selbst und andere in Gefahr gebracht hat eine 48 Jahre alte Frau am Sonntag in Bocholt: Polizeibeamte griffen die Bocholterin auf, als sie gegen 19.55 Uhr alkoholisiert auf der Fahrbahn der Dinxperloer Straße umherlief. Die Beamten nahmen sie zunächst in Gewahrsam. In der Polizeiwache Bocholt bespuckte sie einen der Polizisten. Ein Krankenwagen brachte die Frau schließlich in ein Krankenhaus.

