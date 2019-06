Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt

Hof (ots)

Am 09.06.2019 um 21:15 Uhr wurde der Polizei in Hachenburg ein alkoholisierter Pkw Fahrer in Hof gemeldet. Die Beamten konnten den stark alkoholisierten 37 jährigen Mann, in seinem Fahrzeug schlafend, antreffen. Da der Zeuge den Mann kurz zuvor hatte fahren sehen, wurde diesem auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Weil er zudem nicht im Besitz eines Führerscheines war, wurden gegen ihn 2 Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell