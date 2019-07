Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Handys und Geldbörse geraubt

Warstein (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Rüthen wollte sich gestern im Rahmen eines Restaurantbesuches nur kurz noch Zigaretten aus seinem Auto holen, als er gegen 21.30 Uhr von zwei Männern auf dem Parkplatz am Bahnhofsplatz in Belecke angegangen worden ist. Die Unbekannten sprühten ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und schlugen ihn auf den Hinterkopf und in den Bauch. Anschließend raubten sie seine zwei schwarzen Handys von Huawei und Samsung, sowie seine Geldbörse. Das Opfer wurde später von einer Bekannten ins Krankenhaus gebracht, welches er nach der Behandlung wieder verließ. Durch die Polizei wurden später zwei Personen auf einem Schulhof kontrolliert. Das Raubgut konnte aber weder bei den beiden kontrollierten Personen, noch im Umfeld aufgefunden werden. Wegen des sofort eingesetzten Pfeffersprays konnte der 31-Jährige nur vermuten, dass die Täter zirka 30 Jahre alt gewesen sein müssten. Beide hätten eine Kapuze getragen. Einer der Männer sei schwarz und der andere grau gekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

