Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht im Tappeweg

Soest (ots)

Ein silberner Audi A 4 stand am Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 10 Uhr geparkt im Tappeweg in Soest. Bei der Rückkehr stellte der Zeuge fest, dass an dem Audi an der Fahrerseite Kratzspuren vorhanden waren. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Aufgrund des Schadensbildes kann vermutet werden, dass es durch einen Radfahrer bei einer Kollision entstanden sein könnte. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell