Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Geldbörse aus Auto gestohlen

Ense (ots)

Wie der unbekannte Täter in den VW gelangen konnte steht noch nicht fest. Klar ist jedoch, dass er den verschlossenen Wagen in Höingen in der Straße Auf den Höhen, öffnen und eine Geldbörse daraus entwenden konnte. Aufbruchspuren waren am VW nicht vorhanden. Zeugen, denen etwas in der Zeit zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr und Mittwochmorgen, 09.30 Uhr aufgefallen ist, können sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02922-91000 melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell