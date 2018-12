POL-H: Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Linden-Nord

Hannover (ots) - Am späten Freitagabend, 30.11.2018, kurz vor 22:30 Uhr, ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Grotestraße zu einem Feuer gekommen. Der 31-jährige Wohnungsmieter und ein 24-jähriger Nachbar sind bei den Flammen verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 31-Jährige im Bett seiner Wohnung gelegen. Im weiteren Verlauf wurde er wach und bemerkte, sodass sowohl sein Kopfkissen als auch eine Gardine in Flammen standen. Umgehend unternahm der Mann eigene Löschversuche und alarmierte zudem die Feuerwehr. Diese konnte schlussendlich den Brand in der Wohnung löschen. Der 31-Jährige kam mit einer schweren Rauchgasintoxikation in eine Klinik. Der 24-jährige Nachbar musste von der Berufsfeuerwehr Hannover aus dem Haus gerettet werden, er kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die übrigen Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus begeben.

Nach den ersten Ermittlungen geht die Kriminalpolizei von einer Verursachung durch eine Kerze oder Zigarette aus. In den kommenden Tagen werden Brandermittler abschließende Untersuchungen in der Wohnung durchführen. Der Schaden an dem Mehrfamilienhaus wird aktuell auf etwa 150 000 Euro geschätzt. /has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell