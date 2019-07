Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Fußgängerin angefahren und abgehauen

Möhnesee (ots)

Der Fahrer eines grauen Mercedes Benz befuhr gestern die Seestraße in Körbecke aus Richtung Günne kommend, als er in den dortigen Kreisverkehr einbog. Zu dieser Zeit querte gerade eine 48-jährige Fußgängerin aus Soest den Kreisverkehr. Sie war aus Richtung Dorfmitte in Richtung Möhnesee unterwegs. Obwohl sie dem Autofahrer deutlich ein Handzeichen gab, das dieser anhalten sollte, fuhr er weiter. Hierbei fuhr er der Fußgängerin nicht nur über ihren Fuß, sondern touchierte sie auch noch am rechten Bein. Anstatt sich um die Frau zu kümmern setzte er seine Fahrt fort. Da das Autokennzeichen abgelesen werden konnte, wurde über die Leitstelle des Polizeipräsidiums in Bochum eine Streifenwagenbesatzung zur Halteranschrift übersandt. Dort konnte jedoch niemand angetroffen werden. Die 48-jährige Soesterin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nun wird sich der Mercedesfahrer wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell