Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Mandern - Drei Täter flüchten nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Korbach (ots)

Am Samstag um 01.35 Uhr versuchten drei unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Fritzlarer Straße in Mandern aufzubrechen.

Ein Zeuge beobachte, wie sich drei Männer an dem Automaten zu schaffen machten. Die Täter fühlten sich offensichtlich gestört und ergriffen daraufhin die Flucht. Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein kleinerer, weißer Lieferwagen stehen.

Die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Hinweise auf den Lieferwagen geben oder hat zur Tatzeit andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

