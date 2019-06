Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Schlagerfestival VIVA Willingen

Am Samstag fand in Willingen das 11. Musik-Open-Air "ViVa Willingen" statt. Von 11.00 bis etwa 22.30 Uhr feierten ca. 20.000 Besucher in ausgelassener Stimmung auf den Wiesenflächen oberhalb des Hotels "Sauerlandstern". Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung relativ friedlich. Dennoch musste die Polizei einschreiten:

In sechs Fällen kam es zu Körperverletzungen nach übermäßigem Alkoholkonsum, zwei Männer mussten die Nacht anschließend zur Ausnüchterung bei der Polizei in Korbach verbringen. Darüber hinaus erteilte die Polizei einige Platzverweise, allesamt in Verbindung mit Alkohol. Weiterhin registrierte die Polizei zahlreiche Fund- und Verlustanzeigen.

Der Verkehr gestaltete sich aus polizeilicher Sicht problemlos, ein Großteil der Besucher reiste mit Bus und Bahn an.

Einsatzleiter Erster Polizeihauptkommissar Manfred Bergener, Leiter der Polizeistation Korbach, zog nach Veranstaltungsende ein positives Fazit:

Trotz der hohen Besucherzahl und dem teilweise übermäßigen Alkoholkonsum sei es den Einsatzkräften durch freundliches und verbindliches Auftreten gelungen, Situationen zu entschärfen und Konflikte beizulegen, ohne dabei den polizeilichen Einsatzerfolg aus dem Auge zu verlieren. Auch die Zusammenarbeit mit den beteiligten Hilfsorganisationen und dem Sicherheitsdienst habe reibungslos geklappt.

