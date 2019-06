Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Einbruch In Freibadkiosk

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in das "Walmebad" in Mengeringhausen ein.

Sie versuchten zunächst Türen zum Kiosk aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht, dafür öffneten sie anschließend gewaltsam eine Tür zu einer Hütte der Badeaufsicht. Dort entwendeten sie eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Den entstandenen Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 1.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell