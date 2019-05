Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Mit 1,86 Promille in die Leitplanke gerauscht

Lingenfeld (ots)

Mit 1,86 Promille verursachte ein LKW - Fahrer am Freitagmorgen gegen 2.10 Uhr einen Verkehrsunfall im Bereich der B9 in Höhe der Ausfahrt Lingenfeld Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der Brummifahrer war von der Fahrbahn abgekommen und beschädigte hierbei die am rechten Fahrbahnrand befindliche Leitplanke. Der Sachschaden wird auf zirka 7000 EUR geschätzt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Dem 35 jährigen Verursacher wurde eine Blutprobe genommen. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell