POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 09.12.2018

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit am 08.12.2018, 04.20 h, in Kirchen, Im Wiesengrund

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K 101 - Im Wiesengrund - aus Kirchen kommend in Fahrtrichtung Dermbach, als das Fahrzeug nach links von der Straße abkam und zunächst in die Hecke des dortigen Anwesens hineinfuhr. Im weiteren Verlauf prallte der Pkw dann mit Wucht gegen einen vor dem nächsten Anwesen abgestellten Pkw, der sich dabei um 90 Grad drehte. Nach dem Aufprall stiegen die beiden Insassen aus und begutachteten zunächst die veranstalteten Schäden. Allerdings wurde dann beschlossen, sich lieber aus dem Staub zu machen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Geschehen jedoch verfolgt und erkannte ein paar Stunden später das unfallverursachende Fahrzeug wieder, als es erneut an der Unfallstelle vorbeifuhr. Da nun auch das Kennzeichen abgelesen werden konnte, wurde schnell der Fahrer ermittelt. Da Alkohol im Spiel gewesen sein dürfte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einkassiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000.-EUR.

Sachbeschädigung an Pkw in der Nacht zum 08.12.2018, 09.50 h, in Kirchen, Baumschulweg

Ein vor dem Anwesen abgestellter Pkw wurde in der Nacht durch unbekannte Täter beschädigt, in dem der Heckwischer abgebrochen wurde. Entstandener Schaden: 100.-EUR.

Sachbeschädigung an Pkw zwischen 07.12., 10.00 h und 08.12.2018, 12.00 h, in Betzdorf, Hochstraße

Der Pkw eines 22-jährigen, der auf der Straße vor dem Anwesen abgestellt war, wurde von bislang unbekannten Tätern vermutlich durch Treten an der Fahrertür beschädigt. Hier konnten 3 Eindellungen festgestellt werden. Schaden: ca. 400.-EUR.

Bei beiden Sachbeschädigungen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel.-Nummer 02741/926-0 zu melden.

Verkehrsunfall am 08.12.2018, 17.48 h, in Wallmenroth, Hauptstraße

Ein 30-jähriger und ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhren hintereinander die Hauptstraße/B 62 in Wallmenroth Richtung Ortsausgang nach Betzdorf. Als der 30-jährige wegen eines am Fahrbahn parkenden Fahrzeuges verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies der 18-jährige zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000.-EUR

Ladendiebstahl am 08.12.2018, 18.30 h, in Niederschelderhütte, Adolfstraße

Ein 16-jähriger und eine 14-jährige klauten zunächst im Laufe des Nachmittags im Rewe-Markt verschiedene alkoholische und antialkoholische Getränke und kehrten später noch einmal gegen 18.30 h zurück an den Tatort, um gemütlich ein Tässchen Kaffee zu trinken. Dabei wurden sie von einer Mitarbeiterin, die bereits auf den Diebstahl aufmerksam geworden war, wiedererkannt, so dass sofort die Polizei verständigt wurde. Beide konnten des Diebstahls überführt werden. Bei dem 16-jährigen konnten noch verschiedene, möglicherweise ebenfalls geklaute Sachen gefunden werden, die jedoch bislang nicht zugeordnet werden konnten. Zu allem Überfluss führte der Junge eine Schreckschusswaffe mit sich. Beide kriegen eine Diebstahlsanzeige, der 16-jährige muss sich nun noch für mehr verantworten. Das Diebesgut lag "nur" bei ca. 50.-EUR.

Verkehrsunfall am 08.12.2018, 19.20 h, auf der B 62, zwischen Betzdorf und Wallmenroth

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 62 aus Betzdorf kommend in Richtung Wallmenroth, als er in einer scharfen Linkskurve auf Grund der Witterung unangepassten Fahrweise nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke stieß. Von dort wurde das Fahrzeug zurück gegen die auf der anderen Straßenseite befindliche Mauer gewiesen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, an Mauer und Schutzplanke Sachschaden. Insgesamt rund 7.000.-EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 08.12.2018, 21.05 h, in Niederschelderhütte, Kölner Straße

Ein 61-jähriger und ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in der genannten Reihenfolge die B62 in Mudersbach, OT Niederschelderhütte, aus Richtung Siegen kommend in Fahrtrichtung Betzdorf. In Höhe eines Fußgängerüberweges musste der 61-jährige auf Grund einer querenden Fußgängerin anhalten. Dies bemerkte der 19-jährige zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000.-EUR.

Gefährliche Körperverletzung am 08.12.2018, 23.40 h, in Gebhardshain, Wissener Straße

Mehrere Gäste sitzen in einer Gaststätte zusammen und trinken Bier. Unter anderem unterhält sich ein 30-jährige Mann mit einer Frau, die die Freundin des 37-jährigen Täters ist. Wohl aus Eifersucht steht dieser (Täter) irgendwann auf und schlägt dem 30-jährigen unvermittelt ein Bierglas über den Kopf. Der 30-jährige erleidet eine Platzwunde, ist glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 37-jährige Täter ist bereits polizeilich bekannt.

Verkehrsunfalflucht am 09.12.2018, 00.58 h, in Betzdorf, Am Bahnhof

Der Taxibus einer 65-jährigen wurde von einer derzeit noch nicht namentlich bekannten Fahrzeugführerin beim Ausparken beschädigt. Die Verursacherin flüchtete zunächst, konnte aber etwas später angehalten werden. Die Ermittlungen dauern an. Entstandener Schaden 600.-EUR.

