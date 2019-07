Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher in der Autovermietung.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Autovermietung an der Bielefelder Straße. Die Täter schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein und durchwühlten Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Sie entkamen mit etwas Münzgeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

