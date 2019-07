Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Leichte Schnittverletzungen ...

Lippe (ots)

... erlitt ein 21-jähriger Mann aus Bad Salzuflen im Rahmen eins Streites, der sich am Mittwoch auf der Osterstraße zugetragen hatte. Gegen 15 Uhr gerieten das spätere Opfer sowie ein 32-jähriger Mann, ebenfalls aus Bad Salzuflen, in Streit. Zunächst flogen die Fäuste. Als der 32-Jährige plötzlich ein Cuttermesser zur Hand nahm, wollte sich der 21-Jährige schnell entfernen. Daraufhin warf der Täter das Messer in Richtung des 21-Jährigen und traf ihn im Bereich des Schulterblattes. Die Schnittverletzungen waren glücklicherweise nur oberflächlich. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

