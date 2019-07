Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Stadtoldendorf: Warnung vor falschem Polizeibeamten

Holzminden (ots)

Dienstagmittag (23.07.19) wurde die Polizei in Stadtoldendorf von einer Anwohnerin im Stadtoldendorfer Hägerweg informiert, dass gegen 11:30 Uhr ein vermeintlicher Polizist an der Haustür geklingelt hätte, um Nachfragen hinsichtlich zurückliegender Einbrüche in der Nachbarschaft zu tätigen.

Der bürgerlich gekleidete Mann sprach hochdeutsch und zeigte einen nicht näher beschriebenen Ausweis vor. Zu einem direkten Kontakt bzw. Einlass in die Wohnräume kam es aufgrund des aufmerksamen Verhaltens der Anwohnerin nicht, worauf der Mann sich entfernte.

Die Polizei in Stadtoldendorf weist daraufhin, dass eine so thematisierte Einbruchslage nicht vorliegt und diesbezüglich keine aktuellen Ermittlungen von Kriminalbeamten an Wohnanschriften erfolgen.

"Vergewissern Sie sich immer von der Richtigkeit eines vorgezeigten Ausweises, nötigenfalls setzen Sie sich direkt mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung", so die Polizei.

Im betreffenden Fall werden nun Ermittlungen geführt wegen dem Straftatbestand einer Amtsanmaßung. Sachdienliche Hinweise auf den Täter werden fernmündlich erbeten (05532/90130).

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeistation Stadtoldendorf

PHK Holger Scheffel

Telefon: 05532/90130

E-Mail: poststelle@pst-stadtoldendorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

