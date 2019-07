Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Betrunkener Fahrradfahrer

Bad Pyrmont (ots)

Am 19.07.2019, gegen 21.10 Uhr, beobachteten Beamte des PK Bad Pyrmont vom Hof der Dienststelle aus, wie ein zu spät erschienener Kunde des benachbarten Einkaufsmarktes versuchte, mit seinem Fahrrad ein anderes Geschäft zu erreichen. Der Mann startete mit dem Fahrrad noch recht zügig, geriet dann aber ins Schwanken und fuhr nach einigen Schlangenlinien in eine Grünrabatte. Weder an den Pflanzen, noch am Fahrrad entstand Sachschaden. Auch der Betrunkene blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,91 Promille. Von dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde für 24 Stunden untersagt.

