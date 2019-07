Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer 'high' unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 13.07.2019, wurde gegen 01:00 Uhr ein 26-jähriger Radfahrer in der Maudacher Straße in Ludwigshafen kontrolliert. Grund hierfür war das nicht funktionierende Licht seines Elektrofahrrades. Während der Kontrolle gab der 26-Jährige an, im Laufe des Tages verschiedene Drogen eingenommen zu haben. Ein durchgeführter Urintest sowie Koordinationstests bestätigten diese Aussage. Zur Entnahme einer Blutprobe musste der junge Mann die Polizisten schließlich mit auf die Dienststelle begleiten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

