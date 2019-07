Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Räuber in Haft

/ Nach einem schweren Raub am Samstag in Göppingen nahm die Polizei einen 20-jährigen Verdächtigen vorläufig fest.

Der Mann soll zusammen mit einem weiteren Verdächtigen einen 66-Jährigen beraubt haben. Der Senior war nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Gegen 00.30 Uhr seien ihm im Bereich der Schloßstraße zwei Männer gefolgt. Plötzlich hätten sie ihn von hinten niedergeschlagen, worauf er zu Boden gegangen sei. Dort sei auf ihn eingeschlagen und eingetreten worden, bevor die Verdächtigen geflüchtet seien. Danach habe der Mann festgestellt, dass sein Handy, seine Geldbörse und seine Brille fehlten. Ein Passant setzte den Notruf ab, worauf die Polizei sofort mit mehreren Streifen nach den Verdächtigen suchte. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine Streife der Polizei sah einen der Verdächtigen wenige Minuten nach Bekanntwerden der Straftat in der Göppinger Innenstadt. Gegen die Festnahme widersetzte sich der Mann, sodass drei Beamte leichte Verletzungen erlitten. Er soll auch gezielt nach einer Polizistin geschlagen haben. Die Ermittler führten den Verdächtigen am Sonntag der Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm vor. Sie erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Der 20-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der zweite Verdächtige ist noch auf der Flucht. Die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren.

