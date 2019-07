Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Scheunen brennen nieder

Drei Feuerwehrleute erlitten am Sonntag bei einem Brand in Göppingen Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 2.45 Uhr standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte zwei Gebäude in der Alexanderstraße in Flammen. Die Polizei evakuierte Menschen aus angrenzenden Häusern, da ein Übergreifen der Flammen nicht ausgeschlossen war. Rettungsdienste kümmerten sich um die Evakuierten. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Das Feuer griff nicht auf andere Gebäude über. Die Scheunen brannten bis auf die Grundmauern ab. Beim Löscheinsatz erlitten drei Angehörige der Feuerwehr Verletzungen. Zwei davon mussten ins Krankenhaus. Weitere Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Am Brandort waren zahlreiche Schaulustige. Ein 31-Jähriger behinderte die Feuerwehr. Er habe sich nach Angaben der Polizei im abgesperrten Bereich aufgehalten und sei der Feuerwehr im Weg gestanden. Sogar habe er an einem Schalter an einem Gerätewagen hantiert. Einem Platzverweis kam er nicht nach, weshalb ihn die Polizei in Gewahrsam nehmen musste. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Nach ersten Schätzungen entstanden rund 500.000 Euro Sachschaden. Spezialisten der Polizei begannen noch in der Nacht mit der Spurensicherung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07161/622360 zu melden.

