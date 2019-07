Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Schützenfest gestartet

Meist friedlich verlief das Biberacher Schützenfest an den ersten Tagen.

Ulm (ots)

Zahlreiche Besucher lockte das Schützenfest am ersten Wochenende in die Stadt. Während die überwiegende Mehrheit der Besucher friedlich feierte, musste die Polizei mehrfach bei kleineren Streitereien und Körperverletzungen einschreiten. Am Sonntag schlug ein betrunkener 17-Jähriger in einer Gaststätte am Bismarckring um sich. Die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes wollte den jungen Mann zur Vernunft bringen. Ein 20-Jähriger mischte sich ein und die Beiden schlugen auf die Frau ein. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der 17-Jährige wurde seinen Eltern übergeben. Der 20-Jährige flüchtete. Er stürzte auf seiner Flucht und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Danach erhielt er einen Platzverweis. An den ersten Tagen wurden 23 Platzverweise ausgesprochen, um Störenfriede in ihre Schranken zu weisen. Die Polizei setzte wie auch in den vergangenen Jahren auf das bewährte Einsatzkonzept. Damit an allen Festtagen ein sicherer Ablauf der Veranstaltungen gewährleistet wird, arbeitet die Polizei eng mit Stadtverwaltung, Ordnungsdiensten, Feuerwehr und Rettungsdienst zusammen. Erste Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz verzeichnete die Polizei auch schon. Samstagnacht kontrollierte die Polizei drei erheblich alkoholisierte Jugendliche. Eine 15-Jährige und eine 17-Jährige hatten knapp 2 Promille intus. Sie wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Polizei führt an allen Tagen Jugendschutzkontrollen durch. Die Beamten überprüfen Kinder und Jugendliche, die Alkohol trinken oder rauchen. Bei erkannten Verstößen werden sie an ihre Eltern übergeben. Wer unerlaubt Alkohol an Kinder oder Jugendliche abgibt, sieht einem hohen Bußgeld eintgegen.

