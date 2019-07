Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Zu schnell gefahren

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Sonntag bei Wiesensteig.

Ulm (ots)

Kurz nach 11.15 Uhr fuhr ein Motorradfahrer in der Straße zwischen Wiesensteig und Westerheim. In einer Rechtskurve war der 29-Jährige wohl zu schnell unterwegs. Um nicht auf die Gegenfahrbahn zu kommen lenkte er seine Moto Guzzi stark nach rechts. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte zu Boden. Ein VW kam entgegen. Der 54-Jährige Fahrer konnte rechtzeitig bremsen. Dennoch rutschte das Motorrad in das Auto. Der Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

