Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Auffahrunfall am Büchsenschütz

Hattingen (ots)

Am Mittwochmittag fuhr ein 49-jähriger Bochumer mit seinem BMW Motorrad auf der Straße Am Büchsenschütz. In Höhe der Haunummer 21 bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 61-jährige Essenerin mit Mercedes SLK verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Bochumer fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf und verletzte sich dabei leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

