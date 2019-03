Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Baucontainer aufgebrochen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in einen Bauwagen an einer Baustelle an der Mauerstraße Ecke Lusebrink ein. Die Diebe entwendeten ein Lasermessgerät der Marke GeoMax, einen Bohrhammer, eine Handkreissäge, eine große Flex und eine Stichsäge der Marke Bosch.

