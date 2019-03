Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Täter schlagen Scheibe ein

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Montag bis Mittwoch schlugen Unbekannte die Scheibe eines frei stehenden Einfamilienhauses in der Strandbadstraße ein. Nachdem das Aufhebeln des Fensters zunächst misslang, schlugen sie mit einem bisher unbekannten Gegenstand die Scheibe ein und öffneten das Fenster. Sie gelangte in das Haus, Beute konnten sie jedoch keine erlangen.

