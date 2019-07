Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auto in Flammen

Am Sonntag brannte ein Auto in Geislingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 23.15 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem BMW in der Werkstraße. Kurz vor der Kreuzung Längentalstraße bemerkte der Fahrer Rauch im Motorraum. Er hielt sein Auto an und stieg aus. Der Mann blieb unverletzt. Danach geriet der BMW in Flammen und brannte aus. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Durch die starke Hitzeentwicklung schmolzen zwei in der Nähe stehende Mülleimer. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt Ursache für das Feuer gewesen sein. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

