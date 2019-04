Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Neubau des Feuerwehrhauses im Stadtteil Herkenrath

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach betreibt seit einigen Jahren im Stadtteil Herkenrath auf dem Gelände der joke-Gruppe einen Außenstandort für den ehrenamtlichen Löschzug Bensberg.

Dieser Standort ist für die Gewährleistung des Brandschutzes der östlichen Stadtteile von Bergisch Gladbach erforderlich. Dies wurde bereits im Brandschutz-bedarfsplan aus dem Jahre 2007 festgestellt.

Nachdem sich der Standort in Herkenrath bewährt hat und dieser ausgebaut werden soll, ist u. a. zusätzlich die Gründung einer Jugendfeuerwehrgruppe in Herkenrath vorgesehen. Dies erfordert weitere Unterbringungsmöglichkeiten, die über die bislang angemietete Werkhalle hinausgehen.

Mit Ratsbeschluss aus dem Jahr 2017 wurde die Verwaltung gemeinsam mit der Feuerwehr beauftragt, im Stadtteil Herkenrath ein geeignetes Objekt oder einen geeigneten Standort für ein Feuerwehrhaus zu finden. Hinzu kam, dass der Vermieter aufgrund der guten Auftragslage die Werkhalle selbst benötigte.

Nach Abwägung mehrerer Alternativen stellte sich das Angebot der joke-Gruppe, auf dem eigenen Grundstück ein Feuerwehrhaus nach den Ansprüchen der Feuerwehr zu errichten und langfristig an die Stadt zu vermieten als das sinnvollste dar.

Die Investitionskosten für das Gebäude liegen bei rund 1,6 Mio. Euro. Es entsteht neben Schulungs- und Sozialräumen eine Fahrzeughalle für drei Feuerwehrfahrzeuge, die eine direkte Ausfahrt auf den Asselborner Weg ermöglicht.

Mit der Bauausführung wurde von der joke-Gruppe die Bauunternehmung planen und bauen otto bilo GmbH als Generalunternehmer beauftragt. Als Architekt konnte Eduard Kniffler gewonnen werden, der bereits die Planungen des Feuerwehrhauses in Refrath übernommen hatte.

Am Freitag, den 12. April 2019 konnte gemeinsam der "Erste Spatenstich" für das neue Feuerwehrhaus in Herkenrath gesetzt werden. Die Fertigstellung ist für Anfang 2020 geplant.

Bürgermeister Lutz Urbach zeigte sich hoch erfreut: "Ohne das Entgegenkommen und die Investition der joke-Gruppe wäre dieser optimale Standort für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Löschzuges Bensberg nicht zu realisieren gewesen." Der stellv. Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Frank Haag pflichtet dem Bürgermeister bei: "Der Ausbau des Feuerwehrhauses Herkenrath bedeutet eine deutliche Verbesserung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den östlichen Stadtteilen von Bergisch Gladbach."

Die Realisierung des neuen Standortes in Herkenrath ist der Beginn mehrerer Bauprojekte der Stadt Bergisch Gladbach im Zusammenhang mit der Optimierung des Brandschutzes im Stadtgebiet. Der Spatenstich für das Feuerwehrhaus in Schildgen auf dem Grundstück des ehemaligen Haus Pohle wird ebenfalls in diesem Jahr noch gesetzt werden können. Die Planungen für den Neubau der Feuer- und Rettungswache Süd schreiten langsam voran und wir sind guter Dinge auch zu diesem Standort in absehbarer Zeit eine verlässliche Planung vorlegen zu können.

