Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Mertesdorf gesucht

Mertesdorf (ots)

Im Zeitraum von Montag, 08.04.2019, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 10.04.2019, 18:00 Uhr versuchte ein oder mehrere unbekannte Täter in Mertesdorf, Stadionstraße ein Kellerfenster in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. In diesem Fall blieb es bei einem Einbruchsversuch. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Ansprechpartner: Herr Michels

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



