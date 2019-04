Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Jugendlicher von Auto angefahren, Fahrerin flüchtet

Saarburg (ots)

Am Freitag, dem 12.04.2019 zwischen 13:05 Uhr und 13:20 Uhr, kam es an der abknickenden Vorfahrt Kammerforststraße/Hauptstraße in Saarburg-Beurig zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzen 14-jährigen Jungen. Der Junge fuhr auf seinem Longboard in der Kammerforststraße aus Richtung Thrasolstraße kommend auf die Einmündung zu. Der Unfallgegner, ein PKW, fuhr von der Hauptstraße auf die Einmündung zu und folgte anschließend deren abknickendem Verlauf nach links. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem PKW. Der PKW fuhr daraufhin weiter, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern und sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Bei dem PKW soll es sich um einen blau-violetten Peugeot 207, älteres Modell, handeln. Das Fahrzeug soll von einer älteren Frau mit langen Haaren gefahren worden sein.

