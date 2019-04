Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden von Donnerstag, 11.04.2019, auf Freitag, 12.04.2019, wurden im Bereich der Schöndorfer Straße, mehrere am Straßenrand abgestellte Pkw beschädigt. An den Fahrzeugen wurde die jeweils dem Gehweg zugewandte Seite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Bisher konnten fünf beschädigte Pkw festgestellt werden.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0651/9779-3200, mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

