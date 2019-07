Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Täter scheitert beim Hebeln, so dass es beim versuchten Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven bleibt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montag, 01.07.2019, versuchten Unbekannte in der Zeit von 12 - 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ebkeriege zu gelangen. Dazu wurde versucht, durch mehrfach angesetztes Aufhebeln die Hauseingangstür des Hauses zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Unter Umständen sind die Hebelversuche während der Tageszeit aufgefallen, so dass Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

