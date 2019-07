Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Cafe - Täter entwendeten einen Tresor, außerdem werden zwei Verteilerkästen aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Dienstag, 02.07.2019, an der Rückseite eines Café's in der Jadeallee ein Fenster auf und entwendeten einen Tresor.

In der Grenzstraße hebelten Unbekannte außerdem gegen 04:40 Uhr in der Nacht den Verteilerkasten einer Telefongesellschaft auf und reißen sämtliche Kabel heraus.

Einige Stunden zuvor wurde in der Weserstraße ein Verteilerkasten für Strom und Gas aufgebrochen und dort die Kabel zerschnitten.

Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

