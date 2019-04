Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle.

Wittlich (ots)

Am 23.04.2019 wurde bei der Polizei in Bernkastel-Kues angezeigt, dass ein PKW VW Passat auf dem Globus Parkplatz von Wittlich beschädigt worden sei. Das Fahrzeug stand an diesem Tag zwischen 14:05 Uhr und ca. 14:20 Uhr auf seiner Abstellfläche in der ersten Parkreihe neben der Zufahrt zur Waschanlage. Der verursachende Fahrzeugführer flüchtete jedenfalls, ohne Feststellungen zu seiner Person treffen zu lassen. Die Polizei Wittlich sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten.

