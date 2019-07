Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Beobachtete Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am Dienstagnachmittag, 02.07.2019, beobachtete ein Zeuge in der Zeit von 15:50 und 16:00 Uhr, wie der Fahrer eines silbernen Pkw der Marke Audi beim rückwärts Ausparken aus einer Parkbucht in der Menkestraße einen links daneben geparkten grauen Toyota Corolla Verso touchierte.

Dabei entstand an diesem Pkw ein erheblicher Lackschaden an der rechten Seite des hinteren Stoßfängers. Die Unfallstelle befindet sich in der auf 20 Km/h beruhigten Zone der Menkestraße gegenüber einer Bäckerei.

Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Dieser Zeuge, weitere Beobachter des Geschehens, wie aber auch der Verursacher selbst werden gebeten, sich bei der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 918790 zu melden.

