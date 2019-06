Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Kripo bittet um Mithilfe bei Fahndung nach Einbrecher.

Lippe (ots)

Am 11. Mai 2019 (Samstag) versuchten mehrere männliche Personen in ein Einfamilienhaus in der Straße "Wehme" einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge störte die Einbrecher bei der Tatausführung jedoch, so dass diese ihr Vorhaben aufgaben. Weiterhin war es dem Zeugen möglich, ein Foto von einem der Einbrecher zu fertigen. Nach einem richterlichen Beschluss darf nunmehr öffentlich nach dem Mann gefahndet werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/oerlinghausen-wohnungseinbruch Die Kripo fragt, wer Angaben zu der abgebildeten Person oder zu dessen Aufenthaltsort machen kann. Ihre Hinweise richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

