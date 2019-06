Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 18.35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schötmarsche Straße / Soorenheider Straße / Waddenhauser Straße. Ein 38-jähriger aus Lage wartete mit seinem 7-sitzigen Opel Zafira als zweiter Pkw vor der Rotlicht zeigenden LZA auf der Soorenheider Straße, um die Schötmarsche Straße in Richtung Waddenhauser Straße zu überqueren. Mit in dem Fahrzeug befanden sich fünf weitere Personen, seine Ehefrau und vier Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhr er an und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Audi eines 28-jährigen aus Delbrück, der laut Aussagen von Zeugen die für ihn geltende Rotlicht zeigende Ampel auf der Schötmarschen Straße missachtet hatte. Durch den Aufprall schleuderte der Opel in den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks. Zwei Kinder in dem Fahrzeug im Alter von 4 und 7 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen dem Klinikum in Detmold zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

