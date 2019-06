Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Renitenter Ladendieb

Lippe (ots)

(LW) Äußerst rabiat reagierte ein Ladendieb in einem Schuhgeschäft an der Krentruper Straße. Zusammen mit einer "Komplizin" hatte er gegen 18.00 Uhr das geschäft betreten und sich gezielt in eine hintere Ecke des Ladens begeben. Als beide Personen bereits nach wenigen Minuten das Geschäft in großer Eile wieder verließen und die Alarmanlage am Ausgang auslöste, folgte eine 47-jährige Angestellte den beiden und sah, dass der Mann unter einer Jacke, die er auf dem Arm trug, ein Paar Schuhe verborgen hatte, die er offensichtlich gerade entwendet hatte. Sie sprach den Mann auf den Diebstahl an und forderte ihn auf, mit zurück in das Geschäft zu kommen um die Angelegenheit zu klären. Dieser jedoch versetzte ihr einen derart heftigen Stoß, dass sei zu Boden stürzte und sich diverse Verletzungen zuzog, die im Anschluss in einem Klinikum behandelt werden mussten. Der Dieb und seine Begleiterin flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 - 35 Jahre alt, Deutscher, ca. 180 cm groß, schlank, kurze blonde Haare, anrasierter kleiner Kinnbart, trug T-Shirt und lange Hose, Farben nicht bekannt. Seine Begleiterin war etwa. 30 Jahre alt, Deutsche und 174 cm groß. Sie hatte Kleidergröße 42 - 44, dunkelbraune Haare mit schulterlangem Zopf und trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine weiße Bluse mit schwarzen Punkten. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den beiden Personen machen können, werden gebeten, sie bei der Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell