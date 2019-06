Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Wohnhaus und Garage

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Freitag, 00.00 Uhr bis Samstagmorgen, 06.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Primelweg ein. Sie öffneten dazu ein auf Kipp stehendes Fenster und konnte so ins Wohnungsinnere gelangen. Aus der Wohnung entwendeten die Täter eine Spardose mit Bargeld. Im Anschluss entwendeten sie aus einem Fahrzeugunterstand ein blaues Kleinkraftrad der Marke Peugeot, Typ Viva City sowie aus einem Schuppen ein schwarzes E-Bike der Marke Victoria. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum im Bereich des Primelweges verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die im Bereich Berlebeck Personen mit einem blauen Roller und einem schwarzen E-Bike gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell