Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Pkw beschädigt und weggefahren

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen, gegen 08.20 Uhr stellte ein 23-jähriger Blomberger seinen weißen Einer-BMW auf dem Parkplatz der Volksbank am Kurzen Steinweg ab. Als er ggen 11.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung am hinteren linken Radkasten fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte mit seinem weinroten Pkw offensichtlich beim Ein- oder Ausparken einen Schaden von ca. 1500 Euro an dem BMW verursacht und sich dann entfernt, ohne die schadensregulierenden Maßnahmen einzuleiten, zu denen er verpflichtet war. Hinweise zum Unfallverursache bitte an die Polizei in Blomberg unter der Telefonnummer 05235 - 96930.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell